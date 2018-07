A Electronic Arts é uma das maiores empresas de games do planeta. A extinção de uma divisão da empresa no Brasil é preocupante, mas também mostra que o mercado brasileiro evolui, como o resto do mundo.

O PC é uma importante plataforma de jogos, mas tem sido eclipsado pelos consoles. O principal motivo é custo. Mesmo com jogos substancialmente mais baratos, o PC tem o problema do custo do hardware. Uma máquina capaz de rodar com fluidez os últimos lançamentos custa muitas vezes mais que um console de última geração.

Mesmo que o custo dos jogos para consoles – que no Brasil equivale a 2 vezes o preço de um lançamento para PC – seja maior, o custo final é diluído por conta do preço do aparelho.

Outro fator que pesa contra o PC é a obsolescência constante. Enquanto um console tem sua configuração de hardware consolidada, o PC pode precisar de constantes atualizações no decorrer dos anos, encarecendo ainda mais.

A assessoria de imprensa da EA Brasil foi contatada pelo Link, mas declarou que ainda não havia nenhuma comunicação oficial.

Seria interessante se a EA migrasse para a distribuição dos seus jogos para console no Brasil. O Xbox 360 já é uma plataforma consolidada por aqui. Wii também tem uma boa base de usuários. E com a inevitável chegada do PlayStation 3, que deve acontecer ainda esse ano, a empresa teria muito mais chances de vender seus games, em comparação ao PC.