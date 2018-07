FOTO: Estadão FOTO: Estadão

SÃO PAULO – A eleição de 2014 no Brasil já é a maior da história do Facebook em todo o mundo. Segundo dados divulgados pela rede social, 320 milhões de interações sobre a corrida às urnas foram feitas até o sábado, 4, superando a eleição da Índia em 2014, que teve 227 milhões de interações.

A estatística é ainda mais impressionante pela vantagem do país asiático com relação ao Brasil no Facebook: aqui, são 89 milhões de usuários únicos mensais, enquanto na Índia são 100 milhões. “O número nos deixa bastante empolgados, e ainda temos o segundo turno”, diz Bruno Magrani, diretor de relações institucionais do Facebook Brasil.

Para o executivo, três são os principais fatores que levaram o brasileiro a se engajar politicamente nas redes sociais: alto uso de vídeos de curta duração (até 1 minuto) na campanha política; a ferramenta Face to Face, que permitiu conversas diretas entre eleitores e candidatos; e a presença do Facebook como segunda tela durante os cinco debates presidenciais, que geraram sozinhos 20 milhões de interações. “Além disso, há a questão do tempo que o brasileiro passa na internet e no Facebook”, declarou Magrani.

A virada de Aécio Neves na última semana do primeiro turno pode ter sido uma surpresa, mas foi antecipada pelas redes sociais. Assim como nas pesquisas, Aécio também cresceu na fase final da campanha no Twitter e no Facebook, contabilizando o maior número de novos fãs entre os três candidatos principais. Durante a última semana, Aécio ganhou 300 mil fãs em sua página no Facebook, chegando a 1,8 milhão. Líder em “curtidas” no Facebook com 2,2 milhões de fãs, Marina Silva recebeu 176 mil novos “curtidores” desde segunda, 29. Já a fanpage de Dilma recebeu 88 mil fãs, totalizando 1,2 milhão.

“Vimos os candidatos se aproximando dos eleitores e usando suas páginas de maneira bastante ativa, tentando esclarecer questões comentadas na imprensa, além de trazer temas novos, com detalhamentos dos programas de governo”, diz o diretor do Facebook Brasil. “Além disso, vale dizer que o número de pessoas que efetivamente viu as postagens dos presidenciáveis é muito maior, graças ao alcance do Facebook”.

No segundo turno, o executivo do Facebook Brasil espera que a plataforma continue a registrar um crescimento expressivo no número de interações. “Vimos um grande número de abstenções nas urnas, além de brancos e nulos da ordem de 10 milhões de pessoas”, comentou. “Esperamos que o Facebook possa ser usado para ajudar o eleitor indeciso”.