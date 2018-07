O MyCook faz tudo isso. Ele trabalha com um processo de indução térmica que cozinha os alimentos ao mesmo tempo que os processa. O MyCook é uma espécie de resposta ao Thermomix, um aparelho caríssimo que é usado pelos melhores chefs do planeta.

Ele permite que sejam feitas preparações complexas, impossíveis ou dificílimas em condições normais que a maioria das cozinhas dos mortais oferece. Por utilizar a indução, é possível manter uma temperatura bastante precisa, sem as flutuações que a resistência elétrica pode ocasionar.

Fácil de limpar, o MyCook tem todos os utensílios que entram em contato com os alimentos feitos de aço inox ou plástico de alta durabilidade. Todas as peças desmontam para limpeza, e o corpo do aparelho, que reúne a intrincada eletrônica que o faz funcionar, tem acabamento que repele a sujeira.

Mas não se engane. Mesmo mais barato que o concorrente, o MyCook custa caro: R$ 5 mil. Ele realmente substitui todos os aparelhos na cozinha, mas custa o mesmo que uma cozinha completa. Para o gourmet endinheirado que tem tudo, pode ser uma boa pedida…

O MyCook já está nas lojas e foi lançado pela Mallory.