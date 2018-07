O aparelho, que já é fabricado no Brasil, tem memória interna de 1 GB, resolução de 800×600 pixels com 150 DPI e aguenta a leitura de 8.000 páginas com apenas uma carga de bateria.

Ele ainda toca músicas, mas o inconveniente é a entrada de fones, de 2,5 mm, fora do padrão da maioria dos aparelhos, que é 3,5 mm.

A Braview não vende diretamente o aparelho, mas o fabrica para que grandes lojas ou empresas possam vendê-lo. Pelas previsões da empresa, o e-reader poderia ser vendido pelo equivalente a US$ 200 no mercado nacional.

A qualidade do display é impressionante. Parece papel mesmo.

Ainda não há previsão de quando o e-reader chega ao mercado, mas a previsão é de que, até setembro, já existam aparelhos sendo vendidos por livrarias, devidamente alimentados com livros eletrônicos.

