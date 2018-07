REUTERS/Joe Skipper/File Photo Elon Musk é fundador e dono das empresas Tesla, SpaceX e Boring Company.

O bilionário americano Elon Musk, fundador e dono das empresas Tesla, SpaceX e Boring Company, anunciou que vai integrar duas de suas invenções: o túnel da Boring Company e os foguetes da Space X. Musk revelou a informação em seu Twitter nesta quarta-feira, adiantando um assunto da conferência que acontecerá hoje, em Los Angeles.

A ideia é que o mundo de Musk permita, em breve, que as pessoas se locomovam com carros elétricos, embarquem em cápsulas em túneis de alta velocidade, cheguem ao porto onde está o foguete e aí viajem até Marte.

Com o objetivo de resolver o problema de congestionamento das cidades, o túnel da Boring pretende ser uma rede de transporte que utiliza tubos em alta velocidade. Paralelo a isso, o empresário desenvolve foguetes da Space X, sendo que o próximo modelo a ser construído é o BFR, no porto de Los Angeles. A proposta é que as duas invenções sejam conectadas.

Para a ideia se concretizar, a cidade de Los Angeles precisa aprovar o projeto. Esse é um desafio que o bilionário terá que enfrentar nos próximos meses – mesmo que ele trate isso como uma questão menor.

A Boring levantou US $ 113 milhões em ações no mês passado, com 90% do financiamento vindo de Musk. A SpaceX foi avaliada em cerca de US $ 25 bilhões em uma rodada de financiamento no mês passado, enquanto a Tesla tem uma capitalização de mercado de cerca de US $ 48,6 bilhões.

Status. Musk mostrou pela primeira vez as obras do túnel da 'Boring' na semana passada. O protótipo, em fase de produção, já possui três quilômetros construídos e está na cidade de Los Angeles. A previsão de Musk é que os testes com a população da cidade comece nos próximos meses. Segundo ele, a empresa aguarda apenas autorização de órgãos.

Conforme a reportagem publicada na agência Bloomberg, no mês passado, o comitê de obras públicas de Los Angeles recomendou que o túnel Boring fosse isento de um processo de revisão ambiental. Se todo o conselho da cidade aprovar a isenção, ela aceleraria efetivamente o esforço, ultrapassando-o antes de projetos de transporte comparáveis.

Outra grande parte interessada no projeto da "Boring" é a Agência de Transporte Metropolitano de Los Angeles que planejou um túnel para um sistema de trem subterrâneo próprio sob o Sepulveda Pass, a mesma área onde a empresa pretende trabalhar.

No dia 17 de abril, Phillip Washington, presidente do Metrô, enviou uma carta a Musk dizendo que todos os sistemas públicos de transporte coletivo em Los Angeles exigem a aprovação do Metro. Funcionários das duas empresas se reuniram no último dia 30, numa tentativa das duas empresas trabalharem juntas em projetos futuros.