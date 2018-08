Lucy Nicholson/Reuters O presidente da Tesla, Elon Musk. No início do mês, o executivo anunciou que cogitava fechar o capital da empresa, mas voltou atrás após pressão de investidores.

DETROIT, Estados Unidos - O presidente da Tesla, Elon Musk, anunciou nesta sexta-feira, 25, que não fechará o capital da fabricante de carros, voltando atrás em sua ideia de retirar a empresa da bolsa de valores. No início do mês, o executivo disse que levaria a proposta adiante caso suas ações chegassem a US$ 420.

Segundo Musk, a decisão foi tomada após reunião com acionistas que "acreditam ser melhor para a Tesla continuar pública".

Investidores institucionais apresentaram uma série de normas de compliance que seriam obrigados a cumprir e que limitariam os investimentos feitos na empresa caso ela fechasse o capital, informou o CEO.

"Eu sei que o processo de fechar o capital seria desafiador, mas ficou claro que seria ainda mais demorado e distrativo que inicialmente previsto", escreveu Musk, em declaração.

No início do mês, o CEO anunciou pelo Twitter que retiraria a Tesla da bolsa de valores caso as ações da empresa atingissem US$ 420. A declaração fez os papéis da empresa se valorizarem 11%, mas provocou investigações das autoridades regulatórias americanas e processos de investidores. //ASSOCIATED PRESS