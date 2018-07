O repórter da Wired, Mat Honan, tem conta hackeada e perde o acesso ao iPhone, iPad, MacBook, Gmail e Twitter

SÃO PAULO – Mat Honan, repórter de tecnologia da Wired, estava brincando com a sua filha quando seu iPhone morreu. Foi inesperado, mas ele não se preocupou. Ele achou que fosse um problema simples – entrou então no iCloud, serviço que armazena arquivos e informações dos usuários através dos aparelhos da Apple (iPad, iPhone e Mac). Mas sua senha não foi aceita.

“Fiquei irritado, mas não alarmado”, escreveu. Então, no dia seguinte, ele tentou conectar o celular no computador. Ao ligar a máquina, recebeu uma mensagem afirmando que a senha do Gmail estava errada. E pedia uma senha de quadro dígitos – que ele não tinha.

“Nesse momento, eu percebi que algo estava muito, muito errado”, narra. Ele foi ao iPad – que também havia sido reinciado. Honan havia perdido acesso ao iPhone, iPad e ao próprio computador – além do Gmail.

Depois, ele percebeu que alguém tinha twittado com a sua conta do Twitter. Ao tentar acessar novamente o Gmail, o Google avisou que a conta havia sido deletada. A única maneira de tê-la de volta seria com uma mensagem SMS ao celular – cujo acesso também estava interrompido.

O pesadelo foi além. A conta do Gizmodo, que também estava logada no computador de Honan (ele é ex-repórter do site de tecnologia), também foi roubada. A sorte é que um amigo funcionário do Twitter mandou um aviso de suspensão da conta.

O repórter havia sido hackeado. Alguém entrou em sua conta no iCloud (que tinha uma senha com números e letras, diferente de todas as outras) às 16h50. Quatro minutos depois, mudaram a senha do Gmail dele. Dez minutos depois, reiniciaram seu celular; um minuto depois, o iPad, cinco minutos depois, o MacBook Air. O Twitter foi por último.

O caso foi relatado pelo próprio repórter em seu blog. Quando escreveu, ele ainda estava sem acesso ao Gmail e sem iPad e iPhone – mesmo com os aparelhos nas mãos. “Porque eu sou um idiota que não tinha backup, eu perdi mais de um ano de fotos, e-mails, documentos e mais”, narra.

E tudo isso foi causado porque o criminoso conseguiu se logar no iCloud – o sistema da Apple que deu ao criminoso acesso remoto ao computador e outros aparelhos. O sistema é muito útil se os aparelhos forem roubados (já que permite o controle e bloqueio remoto) mas pode cair nas mãos erradas.

Pior: no caso de Honan, o criminoso conseguiu acesso à conta por causa do próprio suporte da Apple, que forneceu informações que permitiram a ele descobrir as respostas das questões de segurança com a chamada ‘engenharia social’. A Apple foi solícita ao tentar resolver o problema. Pudera: o repórter mando um e-mail direto para Tim Cook, CEO da empresa, relatando a situação.