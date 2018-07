Expansão da telefonia móvel é maior que de mercados mais desenvolvidos; 62,7% usam conexão 2G

Homem usa celular em Nairobi, Quênia FOTO:Noor Khamis/Reuters

SÃO PAULO – O 3G ainda é privilégio de uma minoria e grande parte dos telefones apenas fala e manda mensagens. Mas, no primeiro trimestre de 2013, 80% do pouco mais de um bilhão de habitantes da África fará parte de alguma rede de celular.

No terceiro trimestre de 2012, o celular era usado por 821 milhões de assinantes, de acordo com a EBI. Do total de usuários, 62,7% tinham conexão 2G, 27% eram usuários de 2,5G (com dados) e apenas 11% utilizavam algum tipo de rede 3G.

O índice de crescimento das adesões no continente ganha com folga de mercados mais desenvolvidos. “Enquanto a Europa ocidental apresenta crescimento próximo de zero, a África conseguiu ter 4,2% de expansão no mesmo período”, declarou uma pesquisadora da ABI. Outra pesquisa apontou que, desde 2000, o mercado africano cresceu incríveis 44%.

A ABI prevê que o mercado de celular na África aumentará para 1,12 bilhão de assinantes em 2017. Esse número representará 13,9% do total mundial.

Ainda segundo o relatório, “devida a falta de acesso a cartões de crédito e serviços bancários, a vasta makioria dos usuários acessa serviços de telefonia móvel de modo pré-pago. Na África do Sul, a proporção de pré-pagos fica entre 70% e 86%, mas na maioria dos outros países a proporção ultrapassa os 95%, quando não chega a 99%”.