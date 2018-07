Para futurista, empresas brasileiras de telefonia móvel devem criar novos modelos para não perder espaço para os apps

LOGIN | Gerd Leonhard, estudioso do futuro das mídias digitais

SÃO PAULO – O alemão Gerd Leonhard se autodenomina um “futurista da mídia”. Autor de livros sobre o impacto da tecnologia na música e na comunicação, ele trabalha como consultor de grandes empresas como Nokia, Google e a operadora France Telecom. Considerado um dos principais pensadores da era digital, Leonhard viaja o mundo para participar de palestras e eventos. Em entrevista ao Link, falou sobre o impacto dos aplicativos de mensagens.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Para Gerd Leonhard, operadoras estão sob ameaça. FOTO: Divulgação

• Os aplicativos de mensagem ameaçam as operadoras?

Faço muitos trabalhos com as empresas de telecomunicação e elas estão realmente preocupadas com isso. Hoje elas faturam cerca de US$ 330 milhões por dia no mundo com a cobrança de SMS. E, à medida que as pessoas começam a usar smartphones, trocam o sistema normal por aplicativos. Para as operadoras é uma faca de dois gumes, porque elas têm de fornecer uma boa conexão, mas isso prejudica o SMS.

• Esse movimento vai chegar ao Brasil?

A rede ainda não funciona tão bem no País, mas o governo não vai tolerar a escassez de infraestrutura. Em média, 10% de crescimento na banda larga gera 1% de alta no PIB. Se as telecoms não fizerem nada para melhorar, novos players como o Google – que pretende lançar um serviço de internet por satélite (o O3b) a baixo custo– vão ganhar espaço. E aí não terá sentido usar um SIM card por um serviço ao qual você terá acesso mais barato pela internet.

• O SMS vai desaparecer?

Ele não vai desaparecer, mas vai deixar de ser a principal fonte de renda das operadoras de celular no mundo. Em cinco anos o volume será metade do existente hoje.

• O aumento da venda de pacotes de dados compensa a queda da receita com SMS?

A receita das operadoras no futuro virá dos serviços que nada têm a ver com a transmissão de bits. Será necessário desenvolver novos modelos de negócio baseados em música, filmes… As empresas de telecomunicação vão se tornar plataformas e precisam pensar em um sistema diferente, que vá além da cobrança de dados.

• Os apps de mensagem são a próxima grande revolução?

Aplicativos como o WhatsApp são a ponta do iceberg e não a grande mudança em si. Todas as empresas bem-sucedidas neste setor serão compradas e ganharão mais dinheiro como parte de outra coisa. A boa tecnologia se torna invisível. No futuro, esses sistemas de mensagens serão comandados por voz e o usuário nem saberá que está em um aplicativo.

—-

Leia mais:

• Apps de mensagens substituem o SMS

• Link no papel – 22/4/2013