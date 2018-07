Criada em agosto de 2008 por Brian Chesky, Joe Gebbia e Nathan Blecharczyk, a Airbnb une pessoas com espaços disponíveis - seja um quarto, um apartamento ou uma casa - e viajantes que precisam de acomodação por um determinado período de tempo. Fazendo uso da economia compartilhada para mexer com o mercado hoteleiro, a startup está avaliada em US$ 25,5 bilhões.