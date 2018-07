O novo aparelho é uma tentativa de estabelecer um novo modelo de negócio para as ‘majors’. Embora a venda de downloads pelo iTunes seja um negócio lucrativo (no ano passado, o iTunes passou o Wal-Mart e se tornou a maior loja de músicas dos EUA), as gravadoras reclamam que têm perdido dinheiro. Com o iTunes, a maioria das pessoas compra uma ou duas músicas favoritas de seu artista, e não mais o álbum inteiro.

Imagem: Wired

Segundo o FT, a tela maior do aparelho possibilitaria que o usuário interaja com sua biblioteca musical como acontecia, no passado, com as enormes e coloridas capas de LPs. Além disso, o tablet teria suporte a vídeos, fotos, letras de músicas e outros recursos interativos para atrair o interesse dos compradores. O novo aparelho da Apple poderia também funcionar como um e-book para concorrer diretamente com o Kindle, da Amazon.

O aparelho provavelmente terá conexão wi-fi para fazer downloads, executar músicas em streaming e rodar aplicativos – exatamente como já acontece no iPhone e no iPod Touch, mas com uma tela maior e mais confortável.

Como nenhuma das empresas confirma o boato, não há confirmação sobre o tamanho exato da tela e muito menos sobre o possível preço do produto. Mas o iTable já teria até data para chegar às lojas: até o natal desse ano. Será?