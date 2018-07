A Acer, segunda maior fabricante de PCs do mundo, espera destronar a rival HP da liderança no próximo ano, afirmou o presidente-executivo da companhia taiwanesa a um jornal suíço, no domingo, 28.

“Se o mundo móvel continuar a crescer, vamos necessariamente substituir a HP como maior fabricante mundial de computadores”, disse o presidente-executivo da Acer, Gianfranco Lanci, ao SonntagsZeitung.

O executivo afirmou ainda que o grupo vendeu mais de 1 milhão de celulares este ano.

A Acer entrou no mercado de celulares inteligentes no ano passado, tendo como objetivo alcançar 6% a 7% de participação em 3 a 5 anos.

O sucesso da empresa no segmento até agora tem sido muito limitado, mas os fabricantes de celulares estão observando com cautela os movimentos dos produtores de PCs em seu mercado.

