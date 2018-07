Enquanto as autoridades chinesas se esforçam para acabar com o “chinglish”, milhares de cidadãos de Xangai saíram em defesa deste fenômeno, que consiste em más traduções do chinês para o inglês.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Comunidade do Facebook reúne pessoas que querem “salvar” o chinglish. Clique para abrir

Em um dos diversos fóruns na internet que debatem o assunto, o “Salve o ‘chinglish’, uma parte da cultura chinesa em desaparecimento”, alerta que “a Exposição Universal de Xangai 2010 pode representar os últimos dias do ‘chinglish’ na cidade”, e reforça o apoio para salvar a “nossa herança”.

O fórum da rede social Facebook contava nesta terça-feira, 16, com 9.055 defensores das traduções como “Be seated defecated” (ou “Defecar sentado”) em lugar de “Toilet” (“banheiro”, em português), estampados em cartazes, roupas e anúncios.

Outras redes sociais, como a chinesa “Douban.com”, também mantêm fóruns dedicados à preservação da mistura dos idiomas chinês e inglês.

No entanto, o fim da Expo 2010, no dia 31 de outubro, não representa o fim do combate ao “chinglish” pelo município de Xangai, que, conforme o diário oficial Shanghai Daily, acaba de lançar uma nova campanha de erradicação do dialeto — que reunirá 200 voluntários.

A cidade chegou a publicar um livro no qual alertava para erros comuns. Um exemplo é a frase “The lift is being fixed. During that time we regret you will be unbearable” (“O elevador está sendo regulado. Pedimos desculpas porque você será insuportável”) em vez de “The elevator is being repaired” (“O elevador está em reparação”).

Nos últimos anos, as autoridades chinesas apoiaram diversas campanhas para a erradicação do “chinglish”. A mais famosa foi realizada em Pequim durante os Jogos Olímpicos de 2008.

/ EFE

—-

Leia mais:

• As regras do jogo escritas em chinês