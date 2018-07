“Decidimos apostar no SMS porque a maioria dos brasileiros ainda não tem smartphones”, diz Mario Mello, presidente da empresa no Brasil FOTO: DIVULGAÇÃO

Desde agosto, o site de pagamento digital PayPal, o maior do mundo no gênero, atua no Brasil. Segundo o presidente da plataforma no País, Mário Mello, o site conseguiu “aumentar significativamente” sua base de usuários por aqui desde o lançamento e agora decidiu apostar em novas ferramentas para facilitar as transferências online, seja no computador ou no celular.

Na última quarta-feira, 8, a empresa anunciou uma parceria com a operadora Vivo para pagamentos via mensagem de texto. “Já temos várias soluções de pagamento móvel, mas quase todas elas estão calcadas no smartphone. Temos aplicativos para Android, iPhone e BlackBerry, mas a grande diferença do mercado brasileiro é que 80% dos usuários não têm planos de dados e nem smartphones, apenas celulares comuns. Por isso decidimos apostar nessa solução”, disse Mello, em entrevista ao Link. “Se a sua esposa está com uma manicure em casa, ela pode pagar pelo serviço via celular, basta que ambos estejam cadastrados na plataforma.”

O novo serviço estará disponível ao longo do primeiro semestre de 2011 para todos os clientes da Vivo que possuírem aparelhos com a tecnologias GSM e conexão 3G. Além de receber e transferir dinheiro, o cliente cadastrado também poderá fazer recargas para o celular.

Outra novidade que deve chegar ao Brasil em breve é o Express Checkout, um modo de pagamento que o PayPal já usa na maioria dos países em que opera e que possibilita realizar compras com apenas dois cliques, sem a necessidade do preenchimento de longos e demorados cadastros. Ao decidir usar a bandeira, a loja redireciona a pessoa para uma página em que todas as suas informações já estão digitadas, assim como o preço e detalhes do que você está adquirindo — basta apertar em ‘confirmar’ e pronto.

“Hoje, você tem de colocar endereço, número do cartão de crédito e várias outras informações pessoais em cada site de compras. Esse tipo de pagamento, que é comum no Brasil, leva a uma alta taxa de desistência. Nos Estados Unidos, entre 20% e 25% deixam de fazer a compra. Lá fora, o Express Checkout é o nosso grande diferencial”, conclui Mello.