Facebook/Divulgação Nova ferramenta de privacidade do Facebook foi anuncaida na CES nesta segunda, 6

Em meio a geladeiras, TVs e outros eletrônicos malucos, o Facebook usou a Consumer Electronic Show (CES), principal feira de eletrônicos do mundo, para falar de privacidade. A companhia anunciou nesta segunda, 6, uma atualização das configurações de privacidade, chamada de Verificação de Privacidade. É a primeira grande atualização da ferramenta desde que foi implantada em 2014. Claro, é também a primeira vez que a empresa mexe no recurso após o escândalo Cambridge Analytica, no qual os dados de 87 milhões de usuários foram utilizados indevidamente.

A Verificação de Privacidade foi expandida de três para oito tópicos, organizados em quatro categorias. São elas: quem pode ver o que você compartilha, como manter sua conta segura, como as pessoas podem encontrar você no Facebook e suas configurações de dados no Facebook - é uma boa opção para controlar o que é visto por outras pessoas na rede. A atualização está disponível globalmente a partir desta segunda e pode ser acessada em Atalhos de Privacidade nas configurações do aplicativo do Facebook para Android e iOS ou no menu Ajuda Rápida no navegador.

Com a ferramenta, o usuário poderá limitar quais apps de terceiros têm acesso aos dados, origem do escândalo Cambridge Analytica. Ainda assim, recursos importantes de privacidade ficaram de fora da atualização. Para ver quais informações os anunciantes recolhem, é preciso ir ao menu Anúncios. Também não é possível bloquear o Facebook de usar os dados dos usuários.

Além disso, ficou de fora a ferramenta que permite saber quais sites monitoram você e manda essas informações para a rede social. A Off Facebook Activity foi prometida pela primeira vez em maio de 2018, após a revelação do caso Cambridge Analytica, mas ainda não virou realidade para todos os usuários - o recurso já apareceu em alguns países.

O Facebook está com estande na CES para mostrar a Verificação de Privacidade. Embora pareça um recurso entediante numa feira com tantos anúncios chamativos, a discussão de privacidade ocupa bastante espaço na feira neste ano. Nesta terça, 7, um painel terá não apenas a rede social, mas também a Apple, quebrando um hiato de 28 anos sem participar do evento.

Vale lembrar: em julho de 2019, o Facebook tomou a maior multa da história de uma empresa de tecnologia nos EUA: US$ 5 bilhões pelo uso indevido dos dados dos usuários pela consultoria Cambridge Analytica.