“Fiz este pequeno manifesto em nome da cultura livre – um remix do Lula cantando Sociedade Alternativa, do Raul Seixas. Foi feito com os áudios – públicos – liberados para o programa de rádio Café com o Presidente, e com imagens do You Tube.

Virá o ECAD me procurar?”.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/xw6STwh85KE" width="425" height="344" wmode="transparent" /]

Via Cultura Digital.