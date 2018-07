Se a terceira dimensão é tratada como modismo por uns, há quem aposte pesado na tendência. Olhe o que podemos assistir:

3D Nacional

Produzido pela 44 Toons, o desenho BugiGangue – Controle Terremoto é o primeiro curta brasileiro em 3D. Ele será exibido no Anima Fórum, em julho, no Rio de Janeiro. A produtora já está trabalhando em um longa-metragem 3D com as mesmas personagens.

Antes de Oz

Heresia? Sam Raimi (Homem-Aranha) dirige a história anterior à do Mágico de Oz, com Robert Downey Jr. Em 3D.

Plano Z

Tido como “o pior filme de todos os tempos”, Plan 9 from Outer Space também será relançado em 3D.

In the town…

O diretor Robert Zemeckis (De Volta para o Futuro) anunciou que recriará o desenho dos Beatles no novo formato.

Tintin 3D

O maior herói dos quadrinhos europeus salta para o 3D com a bênção de Spielberg e Peter Jackson. Em 2011.