Apple realiza evento nesta quarta-feira onde é esperado o lançamento do iPhone 5

Por Nayara Fraga

SÃO FRANCISCO

Fachada do centro de convenções onde a Apple fará o evento nesta quarta. FOTO: NAYARA FRAGA/AE

Em 2007, a Apple informou à imprensa que lançaria três coisas num evento em São Francisco, na Califórnia. À época, a empresa não se esforçava tanto para manter os anúncios em segredo, e ninguém parava na porta de onde o evento iria acontecer e tirava fotos, emocionado. Naquele dia, Steve Jobs revelou que a companhia lançaria um mp3 player, um telefone e um recurso para navegar na internet – mas num aparelho só. Era o iPhone.

A história, lembrada pelo desenvolvedor de jogos Kal Iyer, mostra como em apenas cinco anos a Apple conquistou uma fatia significativa do mercado com seus dispositivos móveis, a ponto de as pessoas formarem fila nas lojas para comprar os produtos ou mesmo de pararem em frente ao Yerba Buena Center for the Arts (onde a companhia faz um evento nesta quarta-feira, 12) apenas para observar a fachada do teatro e tirar uma foto.

Não há nada lá além de uma maçã branca envolta por faixas coloridas. E, ontem, ainda com as portas fechadas, a cada minuto alguém ou um grupo de pessoas parava na porta só para tirar uma foto.

Além de Iyer, que estava em frente ao teatro, o Link, em visita ao local, conversou com pessoas que observavam o teatro. A expectativa da maioria, alimentada pela mídia e pela indicação do número 5 no convite enviado à imprensa, é de que a sexta geração do smartphone da Apple seja anunciada.

“Aqui em São Francisco, se a pessoa tem um Android ou iPhone antigo e você pergunta a ela o porquê, ela vai responder: ‘eu estou esperando o 5′”, diz Curtis Roger, de 31 anos, que trabalha numa startup que organiza caronas online. Fã da Apple e dono de iPhone 4S, ele parou em frente ao teatro para fotografar a fachada. Diz que não considera comprar um agora por conta do custo, mas que sabe de muitos amigos que com certeza comprarão.

O depoimento de Roger reforça a tese de analistas que acreditam que a queda nas vendas de iPhone do segundo trimestre para o terceiro está relacionada aos consumidores que estão à espera da nova geração. Entre os rumores que circulam sobre o novo aparelho estão: tela maior, se comparada com os modelos anteriores, suporte à conexão 4G, uma entrada para cabo conector menor e uma entrada para fone na parte de baixo do telefone.

A Apple realiza um evento hoje no Yerba Buena Center for the Arts às 14h, horário de Brasília.

* A repórter viaja a convite da Apple.

