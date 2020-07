Denis Balibouse/Reuters Em vez de agir rápido para melhorar a Organização Mundial da Saúde, há países abandonando-a, como se pudessem viver em outro mundo, só deles

O homo sapiens moderno tem cerca de 200 mil anos. Há provas de que controlávamos o fogo – “a” tecnologia fundadora da humanidade – há 125 mil anos. É quase certo que temos algo a ver com a extinção dos nossos rivais, os Neandertal, há 40 mil anos; nossas interações com eles estão no DNA. Há 12 mil anos, no Neolítico, viramos sedentários, complexificamos a vida e começamos o que se pode chamar de civilização. Começamos a construir o superorganismo humanidade.

Não foi de uma hora para outra. A “primeira” cidade nasceu há 7.400 anos. Foi a partir das cidades e da necessidade de compartilhar que o Crescente Fértil criou, para o Ocidente, normas, regras, transações, administração, sistemas de defesa e impostos. Para codificar tudo isso, cria-se a escrita entre 6 mil e 5 mil anos atrás, o que permite registrar acontecimentos... e daí nasce a história.

Ondas de globalização conectaram a Mesopotâmia, Suméria e vizinhos à Índia. Depois, o Mediterrâneo, as regiões da Rota da Seda, e por fim o mundo inteiro nas Grandes Descobertas. A Revolução Industrial redesenhou mapas e rotas, reconectou tudo, acelerou a destruição dos ecossistemas. Por fim, a Revolução da Informação, que começa de fato ao fim da Segunda Guerra, já conecta ou conectará tudo e todos, o tempo todo, numa economia e sociedade da informação globais – se pudermos sobreviver aos problemas que criamos nos últimos 120 séculos.

Todas as globalizações dependeram de novas tecnologias, da roda à rede. Tecnologia, nenhuma delas, tem ética, moral ou caráter em si mesma. Mas o uso da tecnologia tem intenção, política e consequências. As grandes transformações criaram um superorganismo humanidade. É uma grande rede de sistemas físicos, sem que haja um software apropriado. É um grande emaranhado de partes e peças interdependentes, sem um sistema operacional para orquestrar seu funcionamento. O que há são fragmentos que articulam algumas funções todo, tentando nos fazer funcionar como uma terra e como humanidade.

Estamos longe disso. Em vez de agir rápido para melhorar a Organização Mundial da Saúde, há países abandonando-a, como se pudessem viver em outro mundo, só deles. Não podem: somos todos interdependentes de todos os outros.

À nossa volta, e por nossa causa, nos acossa um desafio que pode ser terminal – o aquecimento global. Por ele, é preciso redesenhar o pensamento da humanidade inteira – modificando-o para que ele seja sustentável. Não temos um Planeta B. Nem teremos, neste século. E é nesse século que a humanidade já enfrenta seu maior desafio, de extinção. Para evitá-la, é preciso, e urgente, criar novas formas de pensar em tempos incertos.