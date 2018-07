SÃO PAULO – Ao que parece, a venda dos óculos do Google para o público geral, promovida nesta terça-feira, 15, apenas por 24 horas, foi um sucesso que autoriza previsões otimistas sobre o futuro comercial do acessório vestível.

Às 15h30 da terça (horário da Califórnia), o Google anunciou que haviam se acabado modelos do Google Glass na opção com armação de cor Cotton (“algodão”, ou branca). Continuaram disponíveis as outras opções de armações em outras cores, como Tangerine (“tangerina”) e Sky (“céu”).

O preço pago pelos compradores foi de US$ 1.500 por exemplar, o mesmo cobrado dos grupos especializados que tiveram acesso ao produto antes do público em outras ocasiões.

No Google Plus oficial da empresa foi postada a seguinte mensagem: “Uau, que manhã! Estamos felizes de ver tantas caras novas (e armações) no Explorer Programa. Só uma atualização que – ack -vendemos todos os Cotton (branco), então as coisas estão andando muito rápido”.

Mais tarde, com a promoção encerrada, a empresa publicou uma mensagem dando as boas vindas aos novos usuários e dizendo que no futuro “serão tentadas novas maneiras de se expandir o programa Explorer”.

Os óculos conectados do Google permitem operações como envio de emails, acesso a internet e realização de fotos e vídeos através de comandos de voz. Até então tinham sido oferecidos apenas a grupos restritos como desenvolvedores e autores de projetos específicos.