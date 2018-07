Em breve, países afetados pelo embargo econômico dos EUA poderão ter acesso a softwares e serviços online de empresas americanas. A medida faz parte de uma série de iniciativas do governo Barack Obama para fomentar a liberdade de expressão e o livre fluxo de informações na web.

Uma autoridade da administração norte-americana disse ontem ao New York Times que empresas como Microsoft, Google e Yahoo poderão exportar serviços de mensageiros instantâneos, chat e foto para o Irã, Cuba e Sudão.

Esse movimento, segundo o NY Times, começou no meio do ano passado, quando os cidadãos iranianos usaram o Facebook e Twitter para denunciar ao mundo as fraudes nas eleições.

Segundo a fonte ouvida pelo jornal, “com mais pessoas tendo acesso a vários serviços de internet e tecnologia, será mais difícil para o governo iraniano reprimir a liberdade de expressão”. A autoridade pediu para não ser identificado porque o anúncio oficial ainda não foi feito.

Ainda segundo o NY Times, alguns críticos dizem que essas decisões são inúteis. Mas outros dizem que, com mais acesso a essas tecnologias, fica mais difícil para os governos restringirem a circulação de informação entre as sociedades, e dá às populações contato com o mundo exterior.

O Irã é o principal alvo da ação, mas as implicações chegam até o Sudão e Cuba, onde as administrações estão buscando mais canais de comunicação com o mundo. Dois outros países embargados, Coréia do Norte e Síria, não são afetados porque as sanções a que são submetidos não afetam a exportação de serviços da internet.

“Nós queremos nos certificar de que a informação flui”, disse a fonte. “Isso obviamente terá implicações políticas de várias formas”.