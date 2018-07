A gravadora EMI identificou o inimigo: a Apple. Em seu mais recente balanço financeiro, a companhia reclama da dominação do iTunes no mercado digital, que estaria prejudicando quem produz música.

“O maior risco é a dependência de um número cada vez mais limitado de lojas online de música, em particular a iTunes Store, para a venda de faixas e álbuns digitais. O resultado disso é que temos pouca influência da definição dos preços”, diz o relatório.

As gravadoras são unânimes em elogiar as realizações da Apple nas vendas de música online (afinal, sem ela, talvez elas não ganhassem pedaço algum do bolo), mas se preocupam com o domínio da empresa na área. No momento, a empresa de Steve Jobs é a maior varejista de música dos Estados Unidos.

“Além disso, a EMI vem enfrentando a queda da vendas físicas, que ainda não foi compensada pela venda de músicas digitais”, diz. O crescimento anual das vendas digitais da gravadora foi de 8,1% (contra 7,4% no ano passado).