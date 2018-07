Os Emirados Árabes Unidos impedirão indivíduos e pequenas empresas de acessarem o serviço de dados mais confidencial oferecido pela BlackBerry, disse um jornal dos EAU neste sábado. O acesso à internet e aos e-mails não será interrompido pelo governo, entretanto.

Apenas empresas com vinte ou mais assinaturas poderão usar as contas de alta segurança do Blackberry Enterprise Server, que permite serviços como e-mails corporativos de alta segurança, segundo o jornal The National.

A medida foi imposta seis meses depois que os EAU resolveu uma disputa sobre o acesso aos serviços do BlackBerry, desistindo de uma ameaça para suspender os serviços da empresa.

A decisão também coincide com os esforços dos países árabes para conter as revoltas pró-democracia na região, amplamente organizada pelas mídias sociais e que atingiram todos os Estados do Golfo árabe menos dois, os UAE e o Catar.

Citando uma decisão da agência reguladora de telecomunicações dos EAU, o National disse que pequenas empresas ainda poderiam usar o BlackBerry Internet Service, que não depende de servidores privados, e mensagens criptografadas.

Autoridades dos EAU não quiseram comentar imediatamente, mas a agência reguladora disse em seu site que os serviços da BlackBerry que incluíam mensagens instantâneas, e-mail e buscas pela internet continuariam sem interrupção para todos os clientes.

A agência afirmou que iria esclarecer “qualquer confusão” na próxima semana, mas não deu maiores detalhes, inclusive sobre qual servidor os serviços usariam.

