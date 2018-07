Emirados Árabes querem fazer primeira missão espacial do mundo árabe para outro planeta FOTO: Nasa

DUBAI – Os Emirados Árabes Unidos disseram nesta quarta-feira que planejam enviar uma sonda não tripulada a Marte até 2021, a primeira missão do mundo árabe para outro planeta.

A Agência Espacial dos Emirados será montada para supervisionar a missão e desenvolver uma indústria de tecnologia espacial no país, disse um comunicado do governo. O comunicado não forneceu detalhes sobre o custo da sonda ou como será projetada e construída.

“A sonda dos Emirados para Marte representa a entrada do mundo islâmico na era da exploração espacial. Provaremos que somos capazes de entregar novas contribuições científicas à humanidade”, disse o presidente dos Emirados, o xeque Khalifa bin Zayed al-Nahayan.

Com uma população estimada em não mais de cerca de 8 milhões de pessoas, a maioria dos quais trabalhadores estrangeiros, os Emirados não possuem a base científica e industrial de países grandes que exploram o espaço.

Os Emirados, no entanto, estão empenhados em diversificar sua economia para além do petróleo, indo para setores de alta tecnologia, e suas reservas de petróleo dão ao país um imenso poder financeiro que pode usar para adquirir competência técnica. Estima-se que um dos fundos soberanos de Abu Dhabi, o maior emirado, tenha ativos no total de quase US$ 800 bilhões.

A sonda para Marte levará nove meses para completar a jornada de mais de 60 milhões de quilômetros e tornará os Emirados Árabes Unidos um dos nove países com programas espaciais explorando o planeta vermelho, disse o comunicado.

