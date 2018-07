Onipresentes online, as Ragefaces se popularizam no Brasil. Você sabe o que cada cara dessas quer dizer?

Por Ana Freitas, Especial para o Estado

SÃO PAULO – Você não precisa saber o que é 4chan, Reddit ou 9Gag para reconhecer as imagens nesta página. Talvez até já tenha as visto offline, estampadas em capas de cadernos nas papelarias, em estampas de vestidos e camisetas em lojas de departamento e até em bolsas na 25 de março (sério!).

Essas garatujas, que parecem feitas às pressas no Paintbrush, são as chamadas Ragefaces (veja abaixo) e há tempos circulam pela internet, depois de terem sido criadas em fóruns como os citados acima. E à medida em que o Facebook foi se tornando popular no Brasil, estas expressões toscas se tornaram cada vez mais conhecidas por aqui, tornando estes memes a maior piada da internet.

No Mercado Livre, uma busca simples por “memes” traz centenas de produtos, entre adesivos, canecas, roupas e até chinelos. Uma empresa de impressão digital em São Paulo disse que há cerca de dois começou a demanda pela impressão de adesivos com as Ragefaces. “No último mês, a demanda aumentou de um metro semanal para quatro metros semanais”, conta a gerente do negócio, Maiara Dantas.

Os primeiros Ragefaces datam de 2008, e apareceram no 4chan, fórum que funciona como matriz para grande parte dos memes que aparecem online. O primeiro deles era uma cara enraivecida que gritava “FUUU” quando algo dava errado.

Foi o início de uma safra de emoticons do mal, que se alastravam no vácuo deixado pela necessidade de expressar visualmente sem a entonação da fala. Daí, foi um pulo para que as carinhas engraçadas se proliferassem e fossem usadas pra construir os chamados Advice Animals (que são outra febre online que aos poucos se populariza por aqui; veja abaixo) e as Ragecomics, tirinhas só com esses personagens, os ragefaces.

Para Don Caldwell, repórter do site Know Your Meme, que se dispõe a catalogar todos os memes da rede, essas caras se espalharam pois suas expressões vão além da comunicação verbal e são facílimas de serem feitas e copiadas. “Chegamos a um ponto que nem é mais necessário desenhar, existem dezenas de websites onde é possível montar ragecomics só com uma dúzia de cliques”, explica Don.

O editor do site, Brad Kim, concorda. “Uma das coisas mais fascinantes sobre os Ragefaces é esse desenvolvimento linguisticamente plural deles. A coisa se espalhou de maneira inacreditável. Se considerarmos a quantidade de criações derivadas, sem falar no número de subcomunidades dedicadas a esse tipo de humor em sites como o Reddit, é seguro dizer que os Ragefaces são uma das maiores famílias de memes da internet”, conclui.

Fundado em dezembro de 2008, o Know Your Meme tem 2,8 milhões de acessos mensais e funciona mais ou menos como uma Wikipedia dedicada a este tema. Além dos pesquisadores do próprio site, o Know Your Meme também conta com colaboração dos usuários. Até o brasileiro TENSO está cadastrado lá.

Desde 2011, o site pertence à rede Cheezburger Inc., a mesma do Fail Blog (site que cataloga imagens e vídeos com situações que deram errado) e do I Can Has Cheezburger.

“Nos últimos anos, o público que consome esse tipo de cultura de internet, como os memes, se expandiu muito. Antes, eles ficavam restritos a sites com público prioritariamente jovem e masculino. Hoje, você vê esses memes no Facebook, no 9gag”, teoriza Kim.

Advice Animals. Nos EUA, a popularidade das ragefaces se assemelha à dos Advice Animals, que aos poucos se popularizam por aqui. Esse tipo de humor consiste em uma imagem com um animal – existem várias modalidades, como o Pinguim Socialmente Deslocado, o Lobo da Coragem, o Cachorro Conselheiro – e uma frase associada ao conceito original do meme. Você já deve ter visto o Velociraptor Filósofo, que ultimamente deu as caras no Facebook, ou o Willy Wonka Condescendente, que há algumas semanas povoou as timelines da rede social. E, se não viu, é questão de tempo. Como todos os memes, eles cedo ou tarde chegarão até você.

Como o Me Gusta surgiu?

Há três anos, um amigo me pediu para desenhar algo em pixels. Eu fiz essa tirinha e subi no 4chan. Rimos e esquecemos. Dois meses depois, um amigo me ligou dizendo que o desenho estava em vários lugares no Reddit. A tirinha já dava a entender que o Me Gusta Guy não tinha as melhores das intenções… E eu acho que foi assim que ele ganhou essa personalidade. Todo o resto, a parte engraçada, foi a internet quem fez.

Como é ter um desenho seu sendo usado por gente do mundo todo?

É bem surreal, mas não penso no Me Gusta como algo meu. Quando vejo a imagem, a minha cabeça não a registra como algo que criei. Deixei ele ir, agora ele pertence ao mundo.

Há empresas vendendo produtos com memes. O que você acha disso?

A vida seria mais fácil se eu ganhasse dinheiro com ele, mas eu acho que isso não é muito genuíno. Se eu registrasse copyright e ganhasse dinheiro com cada camiseta, não faria sentido. A internet é isso, troca livre de informações.

