Caixa seca telefones celulares por meio do calor em até meia-hora. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Há uma espécie de atração misteriosa entre a água e telefones celulares. A queda acidental do aparelho em piscinas, poças de água e até na privada é um dos acidentes mais comuns e desesperadores para o usuário, que recorre a artifícios como o uso de secadores de cabelo ou trancar o celular por dias dentro de um pote cheio de arroz (há quem diga que funciona) para tentar salvar o telefone.

Uma empresa americana viu nesse tipo de acidente uma oportunidade. A DryBox criou a Rescue Station, uma caixa que promete secar o aparelho molhado sem deixar sobrar nenhuma gota. A empresa garante uma chance de “sobrevivência” de até 80% se o dispositivo molhado for levado a uma unidade da companhia em até 36 horas após o acidente.

A caixa funciona como uma secadora que elimina a água por meio do calor em 30 minutos. “É como se fosse um serviço de ressucitação para um celular molhado”, afirmou o gerente da empresa, David Naumann, ao blog TechHive. Ele destaca a vantagem do serviço diante da concorrência: “Um problema do arroz é que você nunca sabe quando o smartphone está seco”, explica.

O negócio deu certo. A empresa já tem 19 locais oferecendo o serviço ao redor dos Estados Unidos. A maioria fica no Texas, onde está a sede da DryBox. O serviço custa entre US$ 30 e US$ 60.

Nas lojas, um técnico fica responsável pela secagem do aparelho, mas a empresa planeja criar um serviço self-service de secagem, no qual o próprio usuário possa colocar o produto na caixa e aguardar o processo. A DryBox também quer ampliar suas máquinas para que, além de smartphones, também sejam capazes de secar tablets.