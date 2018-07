FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O Paypal deve passar a indiretamente contar com o bitcoin como moeda usada em suas transações. O braço de pagamento móvel do eBay é dono da Braintree, startup que deve abraçar a moeda virtual “nos próximos meses”.

A Braintree foi fundada em 2007 e comprada pelo Paypal em setembro de 2013. Hoje, a startup conta com clientes da chamada economia compartilhada como Airbnb e Uber, que poderão oferecer essa forma de pagamento a seus usuários.

Não há uma informações de que o eBay ou o Paypal passem a usar bitcoin como moeda.

A Braintree anunciou que trabalhará em parceria com o serviço de carteira digital Coinbase para processar as transações com a moeda virtual.

A união, segundo análise da Wired (em inglês), será “a melhor coisa que poderia acontecer ao Bitcoin”. Atualmente, a Coinbase conta com uma base de usuários de 1,6 milhões, enquanto o Paypal tem cerca de 150 milhões.

A moeda virtual é cotada nesta quarta em US$ 467 (em alta). Em setembro passado seu valor girava em torno de US$ 122, um dos menores de lá para cá. Nesse tempo, o bitcoin chegou a bater um pico de de US$ 1.122 em dezembro.