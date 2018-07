Novo site licenciará canções das quatro maiores editoras musicais para uso profissional

LOS ANGELES – A Corbis, companhia de capital fechado controlada por Bill Gates, cofundador da Microsoft, que fornece fotos e vídeos para anunciantes, está expandindo suas operações no ramo de entretenimento com o lançamento de um serviço online de música que licenciará canções das quatro maiores editoras musicais.

O serviço GreenLight Music entrou em operação nesta quarta-feira, oferecendo mais de um milhão de faixas de catálogos controlados pela Warner Music, EMI Music Publishing, Universal Music e Sony ATV.

A Corbis, criada pelo presidente do conselho da Microsoft em 1989, quando ele obteve direitos digitais sobre obras-primas da arte tais como “Mona Lisa” e “Mãe de Whistler”, criou o Greenlight em 2008 e o vem usando para acelerar seus esforços de transformação.

O novo serviço de música permitirá que os clientes licenciem diversas canções para uso em sites, publicidade e para outros usos profissionais. Os usuários farão lances pelo uso das canções e as editoras musicais negociarão o preço final.

Sob o comando do presidente-executivo Gary Shenk, a Corbis tem adquirido e criado diversos serviços de entretenimento. Em janeiro, adquiriu a Norm Marshall & Associates, uma companhia que intermedia contratos de merchandising em filmes e programas de TV.

Em fevereiro, a companhia lançou o On Demand Entertainment, um serviço por assinatura que permite que usuários licenciem o uso de fotos de celebridades e outras imagens do mundo do entretenimento.

“Nossos clientes querem se conectar com o mundo do entretenimento para escapar à mesmice e, por isso, decidimos lhes dar acesso a conteúdo de entretenimento poderoso”, disse Shenk.

Ele contou que a Corbis forneceu videoclips para que a Hasbro incluísse em sua versão online do jogo Trivial Pursuit.

O uso de “Daydream Believer”, canção dos Monkeys, foi recentemente licenciado por 1.875 dólares para uma reunião empresarial, a companhia revelou.

“Nossa responsabilidade é encontrar maneiras novas e inovadoras de ajudar os artistas da EMI a obter o sucesso com que sempre sonharam”, afirmou em comunicado o vice-presidente executivo de vendas e administração estratégica da EMI, Brian Monaco.

“E nos dedicaremos a encontrar maneiras de simplificar o processo de licenciamento.”

O Green Light é a primeira incursão da Corbis no mercado de vendas de música online. Mas Shenk disse que no momento a companhia não planeja criar um serviço de música para consumidores como os oferecidos pela iTunes, da Apple, e pelo Google.

