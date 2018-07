Criada há dez anos na Alemanha com o game Tribal Wars, InnoGames abre sede no Brasil e aposta no mercado local

SÃO PAULO – O alemão Michael Zillmer ganhou seu primeiro computador aos dez anos de idade. Em 2003, juntou-se aos amigos Eike e Hendrik Klindworth para desenvolver um game próprio, o Tribal Wars. Hoje, o jogo possui 40 milhões de usuários. No total, os títulos da empresa são jogados por cerca de 100 milhões de pessoas.

Depois de Hamburgo, na Alemanha, e Seul, na Coreia do Sul, a empresa de desenvolvimento de jogos online InnoGames decidiu, neste ano, abrir uma sede de negócios em São Paulo, devido ao potencial que enxerga no mercado do País. Já são cerca de 10 milhões de usuários brasileiros.

“Não fazíamos ideia do sucesso que o Tribal Wars iria fazer”, afirmou ao Link o CEO da empresa, Michael Zillmer, em recente visita ao Brasil. “Foi muito fácil conseguir usuários para o jogo. Três anos depois de criarmos, já eram mais de um milhão”, afirma. Hoje, a empresa possui usuários em 190 países, em 34 idiomas, e alcançou um faturamento de € 50 milhões em 2012.

Zillmer conta que a empresa recebeu um aporte de investimento após os primeiros anos, mas não divulga os números. No entanto, ele explica que a estratégia foi investir no modo free to play, onde os games podem ser jogados no computador, no celular e até em consoles sem qualquer tipo de cobrança inicial. A partir daí, os jogos oferecerem opções pagas aos jogadores para ampliar e melhorar sua experiência dentro do game.

Os principais jogos da emprsa são Tribal Wars, Forge of Empires e Grepolis, jogos de estratégia gratuitos, sem restrição ou limite de tempo. Esse modo proporciona que os usuários interessados possam realmente mergulhar de cabeça no jogo, mas pode ser arriscado caso as opções extras não sejam atrativas o suficiente para gerar receita.

“É preciso acompanhar os seus usuários, entender o que eles de fato querem”, diz. “Você precisa acreditar no seu produto e gostar dele”, diz Zillmer, que diz ser jogador assíduo de seus games. “Não tente fazer tudo ao mesmo tempo; escolha o seu objetivo e tente fazer o melhor produto possível.”

O novo escritório da InnoGames em São Paulo, localizado na Avenida Paulista, cuidará do setor de vendas e também terá um serviço de atendimento ao cliente disponível aos usuários.

Segundo Marcus Imaizumi, diretor da empresa no Brasil, o Brasil possui um grande potencial e já se encontra em posição avançada no consumo de jogos online, mas ainda não teve a chance de mergulhar no mercado de games, como a Coreia do Sul, por exemplo – outro país com sede da empresa.

“Lá, todo jogo é free to play e não há jogador ‘casual’, aquele que só joga de vez em quando. Isso deve-se não só à cultura do país, mas à tecnologia, principalmente devido à conexão extremamente rápida”, diz.

Ele afirma que o desafio com a nova sede da InnoGames é dobrar o número de usuários brasileiros em 2013, com o retorno do investimento em dois anos. “O que ainda falta aqui é o incentivo ao desenvolvimento de jogos mais ‘pesados’, que exigem tecnologia de ponta e mais investimentos”, diz. ”Queremos que o usuário tenha a melhor experiência possível em nossos jogos, para que ele não seja um jogador casual, mas ativo em nossa plataforma”, diz.

Hoje a empresa conta 200 funcionários de 14 nacionalidades, localizados sobretudo na matriz alemã, em Hamburgo.