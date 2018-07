A Square fabrica leitores de cartão de crédito que podem ser conectados a smartphones, para flexibilizar pagamentos móveis. A Square fabrica leitores de cartão de crédito que podem ser conectados a smartphones, para flexibilizar pagamentos móveis. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A Square, criada pelo cofundador do Twitter Jack Dorsey, está em conversas com empresas rivais em busca de uma possível venda, de acordo com reportagem publicada pelo Wall Street Journal nessa segunda-feira, citando pessoas familarizadas com o assunto.

De acordo com o texto, a Square enfrenta problemas financeiros e entrou em contato com o Google no início desse ano. Criada em 2009, a empresa pode valer até US$ 5,2 bilhões, de acordo com cotações recentes. Em 2013, a empresa teve perdas na casa de US$ 100 milhões, consumindo mais da metade dos US$ 340 milhões em recursos de suas quatro rodadas de financiamento desde 2009.

A empresa fabrica leitores de cartão de crédito que podem ser conectados a smartphones, para flexibilizar pagamentos móveis. Segundo o WSJ, a empresa também tentou negociar com o PayPal e a Apple para uma possível aquisição, mas as conversas não foram adiante.

Além disso, a Square conversou com bancos como o Goldman Sachs para uma possível oferta pública de ações, mas após os últimos relatórios financeiros a negociação foi suspensa indefinidamente.

