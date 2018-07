Spot. FOTO: Divulgação Spot. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Spot tem quatro pés, anda com facilidade sobre terrenos acidentados, sobe escadas e corre tranquilamente por terreno molhado. Se chutado com força, Spot aguenta o baque e não perde o equilíbrio. Spot lembra muito um cachorro (tem tamanho de rotweiller), mas ele é na verdade o mais novo robô criado pelos engenheiros da Boston Dynamics.

A empresa, fundada em 1992, foi comprada pelo Google em dezembro de 2013 por valor não revelado (a oitava fabricante de robôs adquirida pela empresa de Mountain View). Com um histórico de projetos em parceria com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a Boston sob a batuta do Google deve voltar cada vez mais seu foco para o mercado consumidor.

Com peso de 70 quilos, Spot tem pernas hidráulicas, sensores na cabeça e é movido a eletricidade. Ele não é o único robô da Boston que lembra fisicamente um animal, mas é o menor. A empresa tem também o BigDog e a “onça” mecanizada WildCat. Na categoria de máquinas humanoides, a fabricante desenvolve o “PetMan” e o Atlas.

No vídeo de apresentação (abaixo), a fonte de investimento no projeto não é mencionada, como aconteceu em outros vídeos da empresa. Nesses casos, os fundos vieram da Darpa, agência de pesquisa de projetos avançados do Departamento de Defesa.

Tirando o vídeo, Google e Boston não divulgaram mais informações sobre o projeto, como especificações técnicas e possíveis utilizações.