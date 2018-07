A empresa de games por streaming OnLive começou a vender seu próprio console nos Estados Unidos por US$ 99 nesta quinta, 18, que começarão a ser entregues para os compradores em 2 de dezembro.

A OnLive permite jogar games populares como Assasin’s Creed e NBA 2K11 pela internet usando uma tecnologia parecida com a utilizada para transmitir vídeos online em sites como o YouTube.

Games por streaming são mais difíceis de implementar do que música ou filmes porque eles não podem ser comprimidos em arquivos menores antes de serem transmitidos pela rede. E, como são interativos, os games precisam reagir às ações dos jogadores.

A OnLive diz que desenvolveu uma tecnologia que permite que os servidores dos games se comuniquem com os jogadores em tempo real. Embora os fabricantes de console têm sido céticos quanto ao sistema, se funcionar, games por streaming podem mudar uma indústria que já está vendo suas vendas caírem neste ano.

Como promoção, o preço de US$ 99 inclui um download grátis de um jogo com valor até de US$ 50. O pequeno MicroConsole, como é chamado, vem com um controle sem fio parecido com os do Xbox 360 e os do PlayStation 3, além de um adaptador para TV.

Os jogos podem ser alugados ou comprados por preços que variam entre US$ 4 e US$ 50.

