TÓQUIO – A companhia japonesa NEC anunciou que em 6 de outubro lançará no mercado um novo tablet que também poderá ser usado como computador portátil, já que incluirá teclado, mouse e DVD, informou o diário econômico Nikkei nesta terça-feira, 13.

O novo tablet terá sistema operacional Windows 7, teclado e mouse sem fio, além de dispor de uma unidade para conectá-la, o “Multistation”, que incorporará DVD e permitirá o uso como um computador portátil.

Dotado de uma tela touchscreen de cristal líquido de 10,1 polegadas, o tablet da NEC, batizado de LaVie Touch LT550/FS SET, custará no mercado japonês cerca de 100 mil ienes (950 euros), informou o Nikkei.

O novo híbrido de tablet e computador da NEC, principal fabricante de computadores do Japão, terá peso aproximado de 729 gramas e bateria com duração estimada de 10 horas, informou a companhia.

A NEC espera que com este novo tablet, que se junta a seu modelo com teclado LifeTouch Note, com sistema operacional Android, possa concorrer em um disputado mercado liderado pelo iPad da Apple. Segundo a empresa de consultoria Strategy Analytics, a Apple domina 69% do mercado de tablets, enquanto a coreana Samsung, que fez grandes progressos nos últimos anos, tem uma parcela de 16%.

