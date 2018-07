O leitor eletrônico Beagle custa menos de R$ 30 e praticamente não tem recursos

SÃO PAULO – Uma empresa alemã lançou um leitor eletrônico que garante ser o mais barato do mundo. Chamado Beagle, ele custa apenas 10 euros ou US$ 13 dólares (cerca de R$ 26).

O aparelho da empresa Txtr é também muito leve (pesa aproximadamente 127 gramas) e compacto (a tela tem cinco polegadas).

O Beagle é o mais básico possível, serve estritamente para ler. Não tem touchscreen nem iluminação na tela. Seu armazenamento de 4 GB só consegue guardar 5 livros eletrônicos no seu próprio formato Txtr (o Kindle mais simples tem capacidade para 1.000).

Ele também não tem uma bateria interna recarregável como outros aparelhos da categoria, se alimentando de duas pilhas AAA. Pelo menos o consumo parece ser baixo: a empresa garante que um par de pilhas é suficiente para um ano de uso.

O leitor não vem com 3G ou Wi-Fi. Os livros são enviados para ele via Bluetooth através de um aplicativo no celular (por enquanto, só em versão Android; iOS prometido para breve).

