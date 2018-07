FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO

Com processador de 1 GHz, 512 MB de RAM, 4 GB de armazenamento, Linux Debian pré-instalado e suporte a Wi-Fi e Bluetooth, o CHIP é um microcomputador que pretende ser o mais barato do mundo: custa apenas US$ 9. E as funções do aparelho são variadas: pode ser utilizado para criar documentos no LibreOffice, navegar na internet e jogar videogame através do uso de controles via Bluetooth.

Desenvolvido pela Next Thing Co., o dispositivo procura auxilio financeiro no site de financiamento coletivo Kickstarter. Até o término desta reportagem, a empresa já havia arrecadado mais de US$ 720 mil.

O Kickstarter o entrega em qualquer lugar do mundo. Para os brasileiros que se interessaram, é cobrada um taxa de frete no valor de US$ 20.

Abaixo, um vídeo promocional do equipamento.