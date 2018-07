FOTO: Divulgação FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – De olho no sucesso do WhatsApp, um empresário italiano lançou o WhatsSim, um chip para celular especial que permite o uso ilimitado do programa para 150 países por €10 (cerca de R$ 30) por ano.

A ideia é de Manuel Zanella, de 38 anos, engenheiro, fundador e CEO da Zeromobile, operadora de telefonia móvel da Itália. O objetivo da invenção é oferecer roaming de baixo custo para quem viaja com frequência.

Segundo ele, todo mundo está usando o WhatsApp, mas para conversar pelo aplicativo quando se está em outro país é necessário ter uma conexão Wi-Fi ou de dados. O problema mais comum é que a conexão de roaming de dados é geralmente cara, e o Wi-Fi não está disponível em todos os lugares e frequentemente não é de graça.

Por isso, ele criou um chip capaz de se conectar com operadoras do mundo todo, facilitando a comunicação por troca de mensagens. O WhatsSim funciona, porém, apenas para envio de mensagens de texto pelo WhatsApp. Para enviar vídeos, fotos, mensagens de voz ou compartilhar a localização, é preciso colocar créditos no aparelho. O chip não funciona para chamadas de voz, mas apenas para o WhatsApp.

A Zeromobile tem como plano lançar uma versão especial do WhatSim para países pobres que custará metade do preço. O produto está sendo vendido pela internet e pode ser entregue em vários países, incluindo o Brasil.

O WhatsSim parece ser uma resposta de uma operadora para tentar amenizar a pressão que aplicativos de mensagens colocam nos serviço oferecidos por operadoras de telefonia. Além de substituirem o SMS, esses aplicativos estão impactando na receita das operadoras com outros serviços, levando essas empresas a buscarem formas alternativas de receita.

/ PRNewswire