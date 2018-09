DAVID MCNEW / AFP Yusaku Maezawa, de 42 anos, é o fundador e CEO da Zozo, a maior varejista de moda online do Japão

WASHINGTON - A companhia aeroespacial SpaceX anunciou na segunda-feira, 17, que o empresário japonês Yusaku Maezawa será o primeiro turista a voar ao redor da Lua em um de seus veículos.

Maezawa, de 42 anos, é o fundador e CEO da Zozo, a maior varejista de moda online do Japão. O empresário também possui uma ampla coleção de arte contemporânea em sua fundação, a Contemporary Art Foundation, localizada em Tóquio, onde estão expostas obras de Pablo Picasso, Andy Warhol, Alexander Calder e Jean-Michel Basquiat.

De acordo com a Forbes, Maezawa é o 18º homem mais rico do Japão, com uma fortuna de US$ 2,9 bilhões.

A SpaceX, fundada por Elon Musk, levará Maezawa em um veículo de lançamento Big Falcon Rocket (BFR), ainda em desenvolvimento. A empresa não divulgou o valor pago por Maezawa para participar da expedição.

A Lua está a cerca de 385 mil quilômetros da Terra e a última vez que um astronauta esteve lá foi em 1972, na missão Apollo 17.

Concebida como uma empresa com enormes ambições a longo prazo, como levar seres humanos até Marte, a SpaceX será responsável no próximo ano pela transferência de quatro astronautas da NASA para o espaço em suas naves Crew Dragon e Dragon 2.

A SpaceX e a Boeing foram as empresas contratadas pela NASA para recuperar viagens espaciais em solo americano através da colaboração entre os setores público e privado. //EFE