NOVA YORK – O Softbank, do Japão, e o Alibaba Group, da China, estão discutindo com fundos de private equity sobre uma potencial oferta pelo norte-americano Yahoo Inc, afirmou na noite de ontem a agência de notícias Bloomberg.

O Softbank e o Alibaba vinham tentando comprar participações do Yahoo, mas estão impacientes com a falta de progresso da iniciativa, de acordo com a Bloomberg.

O analista sênior da SMBC Securities Shinji Moriyuki afirma que a relação do Softbank com o Alibaba ajudaria a fortalecer sua presença na China e que qualquer fator negativo para a companhia japonesa resultante da eventual compra do Yahoo seria eliminado pela vantagem da conexão com o Alibaba.

O Wall Street Journal, por sua vez, informou ontem que, numa movimentação longamente aguardada, o Yahoo Inc, a Microsoft Corp e a AOL – três concorrentes importantes do Google Inc – anunciaram uma parceria que é vista como um esforço para conter a crescente influência do Google na venda de publicidade gráfica online.

Yahoo, Microsoft e AOL – que vendem espaço de publicidade separadamente em seus sites – disseram que vão formar um pool para que os anunciantes possam comprar facilmente espaço livre em todos os sites. A parceria, que deve começar no início de 2012, vai “oferecer a eficiência de comprar estoque de display prêmio em escala”, disseram as companhias. As informações são da Dow Jones.

/ Regina Cardeal (Agência Estado)

