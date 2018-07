As entregas globais de PCs tiveram uma alta significativa no primeiro trimestre de 2010, de acordo com estimativas da indústria divulgadas nesta quarta-feira, 14, devido à maior demanda tanto de consumidores quanto corporativa.

O grupo de estudos IDC afirmou que as entregas de PCs cresceram 24,2 por cento em relação ao ano passado no período entre janeiro e março, enquanto que a Gartner calcula um aumento de 27,4 por cento no trimestre.

“O primeiro trimestre forte é continuação da retomada do quarto trimestre e mostra o aumento na confiança entre a rede de fornecedores de PC e a base de clientes, junto com uma demanda persistente entre consumidores”, disse o analista do IDC Loren Loverde em release.

A HP manteve seu lugar como líder de vendas globais de PCs, embora sua participação de mercado tenha caído para 19,7 por cento, segundo o IDC.

A Acer, que apresenta um rápido crescimento, ficou em segundo com 13,6 por cento do mercado, seguida pela Dell, com 13,3 por cento.