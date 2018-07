Companhias planejam comprar ações minoritárias visando a compra total no futuro

NOVA YORK – Empresas de private equity (que investem em empresas que ainda não têm capital aberto na bolsa), incluindo a KKR e a TPG Capital , estão sondando uma possível compra de fatias minoritárias de até 20% no Yahoo, de olho em uma aquisição total da empresa em algum momento, afirmaram fontes com conhecimento do assunto.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

As companhias assinaram acordos de confidencialidade com o Yahoo e podem ter planos de deter uma participação na empresa da internet, assim como seus co-fundadores Jerry Yang e David Filo, que juntos detém 9,5% na companhia, segundo as fontes.

Adquirir uma fatia minoritária pode dar às empresas de private equity uma vantagem em obter o controle total, logo que o mercado de alavancagem financeira se abra, e também dá a elas uma potencial representação na diretoria do Yahoo, disseram as fontes.

Outro grupo de empresas, incluindo Blackstone, Providence Equity, Bain Capital e Hellman & Friedman não quiseram assinar acordos de confidencialidade, pois estes limitariam sua possibilidade de formar consórcios com parceiros estratégicos como a chinesa Alibaba e o japonês Softbank, afirmaram.

O Carlyle também não assinou o acordo, disseram fontes à Reuters na semana passada.

O Yahoo e as companhias de private equity se recusaram a comentar o tema.

/ Nadia Damouni e Soyoung Kim (REUTERS)

—-

Leia mais:

• Maior acionista do Yahoo critica negociações de venda