Confira uma lista com as principais pegadinhas espalhadas pela internet; Google divulgou histórias absurdas para alguns dos seus principais produtos

SÃO PAULO – As empresas de tecnologia, mais uma vez, comemoraram este 1º de abril com muitas piadas. Algumas delas foram criadas pela próprias marcas, como o Google, que tradicionalmente aproveita a data para lançar algum produto absurdo. Este ano, a empresa inventou histórias diferentes para alguns dos seus principais produtos, como o Gmail e o Google Maps.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Apple, Sony, Twitter o The Pirate Bay também pregaram suas peças neste Dia da Mentira. O Link fez uma lista com algumas das principais pegadinhas que circularam pela internet. Veja se você caiu em alguma delas:

Google |

O Google anunciou uma nova função para sua ferramenta de busca, que possibilita ao usuário sentir cheiros: o Google Nose. Segundo a empresa, uma base de dados de 15 terabytes com aromas do mundo todo foi usada para desenvolvimento do serviço. Dessa forma, o usuário poderia sentir um aroma apertando o botão cheirar na tela do buscador. Isso seria possível porque o sistema combina fótons emitidos pela tela do computador com ondas de infrassom para produzir partículas de cheiro perceptíveis pelo usuário. Um vídeo e até uma página falsa foram criadas pelo próprio Google para divulgar a “inovação”.

Apple |

Esqueça toda a especulação sobre displays flexíveis e outras inovações tecnológicas que estariam presentes no relógio de pulso que a Apple estaria desenvolvendo, o iWatch. Um vídeo divulgado na internet mostra um suposto designer revelando que o produto, na verdade, é apenas uma faixa para pulso que pode se conectar com aparelhos da Apple. O produto seria lançado em julho, junto com a próxima geração do iPhone, e custaria US$249. A pré-venda começa hoje e termina à meia-noite, junto com o 1º de abril.

YouTube|

O Google vai fechar o YouTube. O motivo? Um segredo que a empresa demorou oito anos para revelar. O YouTube é, na verdade, um concurso de talentos no estilo do reality Show “American Idol”. A competição chegou ao fim e agora um corpo de jurados vai passar a próxima década analisando os vídeos postados na rede para escolher os vencedores. O fim do Youtube será à meia-noite. O site volta a funcionar em 2023, com apenas um vídeo: o do grande campeão.

Gmail |

Os tons cinzentos não eram lá muito bonitos. Por isso, o Gmail decidiu lançar uma inovação: o Gmail blue, totalmente azul . “It’s gmail, only bluer” (É o Gmail, apenas mais azul), diz o vídeo de lançamento. A tecnologia teria demorado seis anos para ser desenvolvida e deixar tudo azul. Seria uma forma de aumentar a concorrência com o Facebook?

Instagram |

Atendendo a pedidos, o Instagram chegou ao Windows Phone. A loja de aplicativos do sistema chegou a exibir um ícone do Instagram como se ele estivesse realmente disponível no sistema. Ao clicar em baixar, no entanto, o usuário recebia uma mensagem dizendo que não tinha permissão para baixar. Pegadinha de 1º de abril!

Twitter |

O Twitter agora vai ser pago. Mas antes que você fique preocupado, a empresa deixa claro que não são todos que precisarão pagar pelo serviço, apenas aqueles que decidirem usar vogais em seus posts. Uma nova plataforma totalmente gratuita, o “Twttr” estará disponível para aqueles que usarem apenas consoantes nos textos. Já quem não conseguir viver sem as vogais, poderá continuar usando a plataforma antiga ao custo de US$ 5 por mês.

Sony |

A Sony lançou uma nova linha de produtos tecnológicos para animais, a Animalia. A linha inclui TVs com serviços como Skype, para o animal se comunicar com o dono, autofalantes para hamsters, que tocam uma música empolgante para estimular os exercícios dos bichinhos na gaiola, e um fone de ouvidos para gatos. “Agora que há mais pessoas tendo animais de estimação do que filhos, nós estamos focando em donos que querem promover experiências de entretenimento únicas para os membros peludos e de quatro patas de sua família”, diz o falso comunicado da empresa. Há até uma página sobre a nova linha de produtos.

Google Maps |

O Google Maps agora tem o modo “tesouro”. Em uma expedição recente da empresa pelo oceano Índico, foi encontrado um mapa do tesouro, pertencente ao famoso pirata William Kidd. O Google vai colocar a versão online do mapa no ar para que todos possam acessá-lo.

Pirate Bay |

Depois ser acusado de compactuar com ditadores ao mudar os seus servidores para a Coreia do Norte, o Pirate Bay decidiu que agora os seus servidores vão ficar… nos Estados Unidos! “Nós queremos que vocês saibam que nós ouvimos as suas críticas . Por isso nós anunciamos que migramos nossos servidores da maléfica Coreia do Norte para a melhor nação do mundo”, diz um anúncio sarcástico divulgado hoje.

—-

Leia mais:

• EA compra Nintendo, Apple lança seu console… Tudo mentira!

• Acredita? Google lança busca com cheiro, o ‘Google Nose’