Seemahale Telecoms e CZ Eletronics, da África do Sul, se juntam para fazer primeiro celular do continente

SÃO PAULO – A África tem mais de um bilhão de celulares funcionando, mas nenhum deles foi feito ou montado no continente.

Uma parceria de duas empresas sul-africanas, a Seemahale Telecoms e a CZ Eletronics, entretanto, quer mudar essa situação e desenvolver o primeiro smartphone feito na África, com tela de 5,1 polegadas, que roda com o sistema Android.

A capacidade de armazenamento será de 4GB, e o processamento será feito por um chip dual-core de 1,5 GHz.

De acordo com a parceria, as placas de circuitos impressos usadas no celular serão importadas, mas o resto da linha de produção do smartphone será feita localmente, o que inclui a montagem dos componentes e a impressão dos manuais.

Segundo o TechCentral, também está nos planos da iniciativa o desenvolvimento de um tablet de 10,1 polegadas.