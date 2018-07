Pelo menos 48 companhias dos EUA, Bangladesh e Reino Unido foram alvo de vírus usado para roubar informações

Pelo menos 48 empresas químicas e de defesa foram vítimas de um ataque cibernético coordenado que foi rastreado como sendo a partir de um homem na China, de acordo com novo relatório da empresa de segurança virtual Symantec.

Computadores pertencentes a essas empresas foram infectados com software malicioso, conhecido como “PoisonIvy”, usado para roubar informações como documentos de projeto, fórmulas e detalhes sobre processos de fabricação, afirmou a Symantec nesta segunda-feira, 31.

Ela não identificou as companhias, mas disse que estão incluídas várias corporações Fortune 100 que desenvolvem componentes e materiais avançados, junto com empresas que ajudam com a infraestrutura de produção para essas indústrias.

A maior parte das máquinas infectadas foi encontrada nos Estados Unidos, em Bangladesh e no Reino Unido, disse a Symantec, acrescentando que as vítimas incluem 29 empresas de produtos químicos, das quais algumas desenvolvem materiais avançados usados em veículos militares.

