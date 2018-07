Filtro ‘Animação’ já está disponível para usuários brasileiros

SÃO PAULO – Agora será possível achar Gifs com facilidade no Google Imagens. A empresa anunciou em sua página no Google + que o buscador de imagem contará com um filtro para “Animações”. O recurso está disponível desde esta quarta-feira, 20, para usuários brasileiros.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ noTumblr e também no Instagram

O filtro fica localizado nas ferramentas de pesquisa, na opção ‘qualquer tipo’. Basta selecionar a opção “Animação” para o buscador selecionar apenas gif animados. Clique na imagem para ampliar:

Foto: Reprodução

Post atualizado às 16:07 do dia 20/03/2013