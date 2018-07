Participar é fácil: basta deixar um bilhetinho com uma senha pessoal depois da palavra lovecode001 sobre a máquina de sua paquera e esperar que ela faça uma busca no Google para entender o que %$#@*! é isso. Ela será direcionada para o blog do Gitti, onde vc deverá deixar um comentário com a tag lovecode001-senha-pessoal. Se ela responder o comentário, vc tem boas chances de ganhar uma companhia em sua barraca na Campus Party. Ao menos para um bate-papo e uma troca de .torrents favoritos.

“A Campus Party deste ano não tem um clima que favoreça o encontro, a paquera. Todos os espaços são muito amplos e iluminados, você não encontra, por exemplo, uma área mais aconchegante com pufes que seja escondidinha”, diz Gitti. “Como meu blog já falava sobre relacionamentos e eu estaria na CParty, tive essa idéia para agitar o pessoal.”

Um dia antes do evento começar Gitti postou a idéia no blog usando a palavra lovecode001 para facilitar a indexação como primeiro resultado no Google. Até agora, 60 xavecos já aconteceram. Está esperando o que para conquistar aquela(e) geek da qual você não tira o olho desde segunda-feira?