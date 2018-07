Uma imagem vale mais que mil palavras, não?

Parece fruto de mentes distorcidas, mas é sério e até que faz sentido controlar um game segurando um boneco.

É estranho, mas essa é a premissa do game independente Wiiwaa. A ideia até que é interessante. Em vez de confiar apenas no estilo clássico de controle, o game, voltado para crianças, cria uma espécie de vínculo emocional com o jogador ao transformar o personagem em um ser tangível.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/uABEIhAryjk" width="425" height="344" wmode="transparent" /]

Ao brincar com o boneco em suas mãos, o jogador consegue controlar o personagem na tela. O mais bacana é que o jogo, de certa forma, estimula a imaginação.

Wiiwaa ainda não tem previsão de lançamento.