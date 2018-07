A ação faz parte de uma campanha de marketing para lançar seu novo álbum. Anteriormente, Lady Gaga já havia participado do FarmVille

Enrique Iglesias mostrará seu novo álbum ‘Euphoria’. FOTO: Hans Deryk/Reuters

LOS ANGELES – O cantor espanhol Enrique Iglesias aparecerá no CityVille, conhecido jogo do Facebook, com o objetivo de promover a turnê do seu álbum “Euphoria”, informou a companhia tecnológica Zynga em comunicado.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O jogo, que a cada mês reúne 69 milhões de usuários, contará a partir da próxima terça-feira com o avatar do artista espanhol, que revelará algumas das atividades e preferências de Iglesias em sua vida real.

“Adoro encontrar novas formas de me conectar com meus fãs. Levar minha turnê a CityVille não só me ajuda a celebrar minha viagem com uma audiência global, mas também para oferecer uma parte da experiência àqueles que não possam me ver ao vivo”, disse Iglesias.

“Queremos continuar apresentando aos usuários novas razões para seguir utilizando os jogos que tanto amam”, comentou Scott Koenigsberg, diretor de estratégias de negócio da Zynga.

O jogo com a presença do espanhol estará disponível até o dia 10 de outubro. Trata-se da primeira aparição de um artista no jogo, embora a Zynga já tenha se associado anteriormente com Lady Gaga para o jogo FarmVille, onde seus usuários podiam descobrir canções exclusivas do disco “Born this Way”.

/ EFE