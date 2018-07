A melhor forma de evitar que um fone de ouvido seja destruído sem motivo é enrolá-lo corretamente.

Os métodos clássicos de enrolamento, que consistem em fazer um “oito” com o cabo, causam mais danos que aparentam.

A melhor técnica, como mostra o vídeo abaixo, é fazer uma volta com o fone, inverter o sentido e fazer outra. Dessa forma, o cabo não fica preso com pontos de estresse e volta a forma natural com um simples movimento.

Para prender o fone, é recomendável usar um daqueles arames leves que vêm em pacotes de pão. É uma solução caseira, mas bastante eficiente.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/kcND46YrB1o" width="425" height="344" wmode="transparent" /]