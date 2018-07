Entenda como foi feita a realidade aumentada do Link

O gerador de realidade aumentada desenvolvido para o Link, notícia até na Wired, é fruto de uma pesquisa que começou em março e consumiu as últimas duas semanas dos infografistas Daniel Roda e Tcha-Tcho. O Ezflar, testado pela primeira vez na nossa edição especial sobre R.A. , é o primeiro site a permitir que as pessoas criem sua própria realidade aumentada, podendo subir vídeos, fotos e até seu último tweet. “Não tem nada parecido no mundo”, garante Roda.

30/09/2009 | 20h05

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo