SÃO PAULO – A Amazon.com é conhecida como a maior varejista da internet no mundo, mas a companhia está se expandindo agressivamente para o segmento de publicidade online, o que a coloca a caminho de um choque com o Google, líder no setor.

A Amazon Product Ads, que promove produtos de outras empresas no site da Amazon, emergiu neste fim de semana como o maior canal de vendas online para alguns varejistas.

A Amazon está fazendo contratações frequentes para seu negócio de anúncios. E, recentemente, o espaço do escritório de sua unidade de publicidade Adzinia Media Group em Nova York dobrou, para 60 mil metros quadrados.

A Amazon está tirando proveito dos mais de 100 milhões de visitantes mensais dos seus sites ao vender anúncios a outras empresas que querem pagar para acessar sua ampla base de potenciais consumidores. Embora haja o risco de perder vendas para varejistas rivais, o esforço também representa um negócio lucrativo para a companhia.

“Há uma margem maior do que seu negócio tradicional e eles mostraram muito interesse em expandi-lo”, disse Ben Schachter, analista da Macquarie.

A publicidade online irá crescer em mais de 20% para mais de US$ 30 bilhões (R$ 54 bilhões) nos EUA neste ano e pode chegar a US$ 50 bilhões (R$ 90 bilhões) até 2015, impulsionada principalmente por um salto nos anúncios, segundo a eMarketer.

Provedoras de anúncios geram margens de lucro de 20 a 25%, enquanto a Amazon costuma registrar margens de 5 a 6%, acrescentou Schachter.

